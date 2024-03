Il bicibus per le scuole medie Severi e Cesalpino

Arezzo, 21 marzo 2024 – Primavera e bicicletta: un binomio vincente. Anche per andare a scuola. Non a caso, questa è la settimana nazionale “Tutti a scuola a piedi o in bicicletta”, per ribadire l’importanza di salutari stili di vita e di una nuova stagione della mobilità cittadina.

I piedi, non è una novità, si possono utilizzare per camminare, e per questo sono già attivi i progetti Piedibus con le scuole, ma anche per pedalare. Così la Fiab aretina, patrocinata dal Comune di Arezzo assessorato alla mobilità, sperimenta due Bicibus venerdì 22 marzo per le classi delle scuole medie Severi e Cesalpino.

Per la Severi viene proposto un percorso che parte dal parco presso la stazione ferroviaria di Pescaiola e arriva alla sede dell’istituto, interamente su pista ciclabile. Per la Cesalpino i percorsi sono due: o da via Giotto presso la rotonda o dal parcheggio Baldaccio, Ma niente paura, entrambi sono sempre su pista ciclabile.

Per aderire, basta telefonare al 3334757202. In ogni tragitto operatori Fiab accompagnano i partecipanti sia all’andata che al ritorno. È consigliato l’uso del casco.