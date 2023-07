Il Beer Festival entra nel vivo Musica e folclore

PIEVE SANTO STEFANO

Dopo la grande lirica del 7 luglio scorso con l’Elisir d’Amore di Gaetano Donizetti, penultimo appuntamento nell’ambito di Pieve Classica 2023 che ha ottenuto un grande successo soprattutto di critica, a Pieve Santo Stefano si entra nel vivo, con la 19ma edizione dell’Arbarcollo ma non mollo Beer Festival, appuntamento classico per i giovani di tutte le età con la buona birra, un ottimo menù per una cena estiva e soprattutto tanta buona musica. Lo annuncia con soddisfazione l’assessore a cultura e promozione del territorio, Luca Gradi (nella foto). La parentesi è stata aperta con il tributo di ieri sera a Lucio Battisti; seguiranno stasera il grande concerto di Joe Di Brutto e il ritorno dei "Briachi Friday" di domani, assieme ad altri eventi che costelleranno la tre giorni pievana. Gli organizzatori della P3S hanno ormai certificato il "tutto pronto", quindi in zona Foro Boario, a Pieve per questa kermesse attesissima in tutta la Valtiberina. Entra nel vivo anche il programma di camminate sul territorio organizzato dalla Proloco di Pieve, con appuntamenti per tutti i gusti e per tutte le difficoltà, previsti il 18 e 30 luglio, il 6 agosto, il 2, 3 e 24 settembre. Gli eventi di punta del mese di luglio, dopo la Festa dell’Unità del 21, 22 e 23, si chiuderanno venerdì 28 alle ore 21,30 in piazza Plinio Pellegrini con l’attesissimo e ultimo appuntamento di Pieve Classica, che ha in programma il concerto pop con l’esibizione live di Silvia Mezzanotte ed il suo spettacolo dal titolo "Le mie Regine". Silvia Mezzanotte, una delle voci Pop più belle ed accattivanti del panorama italiano, eseguirà famosissimi brani interpretati dalle più grandi voci femminili della musica leggera.