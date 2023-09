"Il 500 tra letteratura e storia", conferenza di Andrea Matucci

Domenica 17 settembre, alle 10:45, al castello di Borgo alla Collina, l’Accademia Casentinese invita Andrea Matucci a tenere una conferenza sul tema "Il 500 tra letteratura e storia. La Madama e la Loca come spunto di riflessione". Andrea Matucci è professore all’Università degli Studi di Siena. La sua prima linea di ricerca si è focalizzata sul nostro Rinascimento, in particolare sulla figura di Machiavelli, su cui ha tenuto una conferenza anni fa in questa nostra accademia, e sulla storiografia rinascimentale, in particolare sull’opera di Piero Parenti. Questo filone di studi si è concretizzato in numerose pubblicazioni e convegni, tra cui: Storici e battaglie a Firenze, Piero Parenti nella storiografia fiorentina ; Per una analisi dello stile narrativo della storiografia rinascimentale; Machiavelli i "Discorsi" e la storia; Machiavelli nella storiografia fiorentina. Per la storia di un genere letterario e Note per l’edizione della "Storia fiorentina" di Piero Parenti. A questa linea di ricerca se ne è affiancata un’altra sul romanzo moderno, che ha visto, tra le altre, pubblicazioni su Alessandro Manzoni, così come il volume Tempo e romanzo nell’Ottocento: Manzoni e Nievo. Più recentemente i suoi interessi convergono sulla poesia moderna e contemporanea. Nei primi decenni del Cinquecento, sull’onda e per la pervasività delle Guerre d’Italia, la nostra letteratura stabilì un rapporto strettissimo con la storia, e ne dettò le regole, attraverso Machiavelli, Ariosto, Guicciardini. Tale rapporto non si è mai interrotto, e si è anzi approfondito e adeguato ai nuovi tempi ogni volta che la Storia, attraverso la guerra, è entrata prepotentemente nella vita di tutti: è accaduto con le Guerre Napoleoniche, e con le due guerre mondiali, soprattutto la seconda. Ma negli ultimi decenni, grazie soprattutto alla svolta impressa al romanzo storico da Umberto Eco, questo rapporto si è modificato nel senso di una sempre più massiccia, presenza nelle opere letterarie di personaggi storici, reali e documentati.