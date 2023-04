Il 25% dei prodotti firmato dai brand Export in crescita: 11 miliardi nel 2022

"I grandi marchi internazionali cercano le professionalità dell’imprenditoria orafa aretina". Mauro Benvenuto, presidente orafi di Cna, scandisce lo standing che vantano i prodotti made in Arezzo nel mirino delle Maison della moda che investono nel mondo dell’oreficeria, del gioiello e dell’alta bigiotteria: settori sempre più legati alle passerelle delle collezioni.

Un trend che va avanti da almeno una decina di anni e "fa del distretto orafo una delle maggiori realtà dove la collaborazione con le grandi firme del lusso si è consolidata". Il peso delle Maison nei preziosi fatti ad Arezzo rappresenta circa il 25 per cento del totale e indica un livello di penetrazione importante. "Cartier alla scuola per orafi è una presenza importante perchè apre nuovi orizzonti per i ragazzi. Rappresenta anche uno stimolo in più verso gli studenti che si accingono a scegliere l’indirizzo superiore. La scuola per orafi del Margaritone forma i futuri imprenditori, stilisti, artigiani orafi. Nel nostro distretto sono figure professionali ricercatissime dalle aziende e per i giovani diplomati frequentare la scuola e investire in questa formazione rappresenta un’opportunità concreta di lavoro".

Tutto accade proprio quando gli affari aretini nel mondo hanno superato quota 11 miliardi e chiudono il 2022 con una crescita pari all’8,9% sul 2021.