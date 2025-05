I Vip di Cortona Comics. Pantani e Ubaldi mattatori. Oltre 50 gli artisti in fiera

Il percorso di avvicinamento al Cortona Comics è iniziato e non manca di arricchirsi di ulteriori novità. Partiamo da ospiti ed evento espositivo. Oltre al già annunciato Pietro Ubaldi, voce storica dell’animazione italiana (tra cui Taz, Donkey Kong, e doppiatore di personaggi Disney e DreamWorks) ormai partner affezionato del festival viene annunciata la presenza di Ubaldo Pantani, comico e imitatore noto per le sue apparizioni televisive e le brillanti parodie.

Pantani e Ubaldi saranno i mattatori del festival nella sua giornata conclusiva lunedì 2 giugno con letture vernacolari e spettacoli tra risate e stupore. Sul fronte espositivo, si aggiunge una nuova mostra firmata Papersera: protagoniste le affascinanti illustrazioni delle carte da gioco Disney, una collezione che prende vita anche attraverso un libro inedito, che svela le storie e i retroscena dietro ogni carta illustrata.

A proposito di ospiti, la lista è corposa, con oltre 50 personaggi del mondo delle nuvole. Sarà Silvia Ziche, l’ospite d’onore che riceverà anche lo Jac d’oro, il premio alla carriera nel fumetto umoristico dedicato al grande Jacovitti.

Tra i nomi quelli della scuola Disney e del fumetto umoristico, con Freccero, Casty, D’ippolito, Faccini, Bigarella, Soffritti, Gabella. Altri partner saranno "Horror-dipendenza", il popolare gruppo gestito da Silvia Riccò. Ospiti dal gusto anche internazionale, con autori che hanno conquistato il mercato dei comics USA: ai padroni di casa Sanapo e Santucci, si confermano quindi Carmine Di Giandomenico, Elena Casagrande, Gabriele Dell’Otto, che saranno affiancati da Giuseppe Camuncoli e dallo statunitense Scott Hampton, nel suo primo tour italiano, ciliegina sulla torta di una selezione di "mostri sacri" dei comics Marvel e DC.

Non mancherà il fumetto italiano, dalla tradizione della Bonelli, con autori come Fantelli, Mangiantini, Bocci, a quella più autoriale, con Daniele Caluri, Stefano Zattera, Sualzo e poi Soldatich, Di Grazia, Garaffo, Gaggia, Chiacchiera, Ruggeri e moltissimi altri. Saranno replicati anche i fortunati workshop didattici dell’anno scorso, tenuti da Teresa Cherubini, Mariateresa Conte e, da quest’anno da Francesca Romana Torre.

L’altra novità legata al Cortona Comics è il connubio sempre più forte tra fumetto ed enogastronomia. Prende il via quest’anno "Gin Comics", in programma domenica 1° giugno alle 17:30: un evento che mette a confronto il mondo del fumetto con quello della distillazione artigianale del territorio. Giuseppe Camuncoli (già celebre per le incursioni tra fumetto ed enogastronomia) ed Elena Casagrande (premio Eisner, l’Oscar del fumetto internazionale) incontrano le botaniche del celebre Sabatini Gin.

Numerosi ristoranti del centro storico proporranno piatti tematici, interpretando i grandi personaggi del fumetto attraverso sapori e creatività. Già la sera del 30 maggio, con un’anteprima del festival: il borgo si animerà con l’Aperitivo Autoriale, in cui i primi autori del festival saranno ospiti dei locali di Cortona per brindisi e chiacchiere a tema fumettistico, trasformando ogni angolo in un salotto creativo.