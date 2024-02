I vigili del fuoco ricordano il collega Ponti. Domani via al campionato ciclocross

AREZZO

Domani il Pionta ospiterà il campionato italiano ciclocross organizzata dal comando dei Vigili del Fuoco di Arezzo in memoria del caporeparto Maurizio Ponti prematuramente scomparso a pochi mesi dal pensionamento. "L’amministrazione comunale concede il patrocinio – dichiara l’assessore Scapecchi – a un’iniziativa che ‘custodisce’ un significato importante sotto molteplici aspetti: oltre al risvolto propriamente sportivo, infatti, mi preme sottolineare la sua valenza evocativa che permette di mantenere attuale il ricordo di un collega, il ritorno di immagine di cui beneficerà Arezzo e la costante valorizzazione di un luogo come il Pionta che sta configurandosi come una ‘cittadella’ dell’attività fisica all’aperto. Anche così manteniamo vivo lo sport e ne rafforziamo il suo carattere sociale".

Il circuito misura circa 2,2 chilometri e sarà percorso a partire dalle 9,30 dalle categorie più giovani per 50 minuti e dalle over 50 per 40 minuti.

Dalle 7 alle 13 scatta il divieto di sosta con rimozione in via dei Ricercatori e in via dei Tetti Rossi. La gara, che fa parte del circuito ciclistico Vigili del fuoco 2024, è valida per il campionato italiano Aics e per l’assegnazione del Trofeo città di Arezzo.