I valdarnesi e le ferie. Le isole e il sud d’Italia tra le mete più richieste. Quotate Spagna e Grecia

Mare, città d’arte, montagna e qualche giorno nei più bei laghi della nostra penisola. E’ variegato il programma di vacanze del popolo valdarnese, siamo nel bel mezzo del suo periodo clou e le agenzie di viaggi cominciano a stilare i primi bilanci sulle preferenze adottate dalle famiglie. In cima su tutto, come ormai prassi da molti anni a questa parte, ci sono le mete marittime perlopiù in Italia con Puglia e Calabria le più gettonate e, a seguire, Sicilia e Sardegna anche se qui, ad onor del vero, tocca fare i conti con prezzi piuttosto alti per quel che concerne i traghetti o viaggi in aereo: "Le preferenze alla fine - affermano dall’agenzia Bluvacanze di San Giovanni - sono quasi sempre le stesse con il mare tra tutti e a seguire si sono vendute molto bene anche le zone montane e le città d’arte. C’è anche chi va al lago, questi però sono solo una minima parte". Anche l’estero tira, tre destinazioni tra tutte: "Spagna, Grecia, Egitto sono senz’altro più quotate anche perché i prezzi sono ai livelli dello scorso anno. Ci sono dei pacchetti abbordabili cosa che non posso dire per Indonesia e Madagascar, il cui rincaro per i voli è arrivato a percentuali molto alte rispetto agli ultimi anni". Non sono però tutte rose e fiori, il perché ce lo spiegano dall’agenzia Isla Bonita di Montevarchi: "Molte strutture alberghiere italiane, subito dopo la pandemia, se ne sono approfittate alzando i prezzi perché non era possibile andare all’estero e questo fatto, alla lunga, sta creando dei problemi perché i clienti non sono degli sprovveduti e magari per una cifra del genere preferiscono optare per andare all’estero". Ciononostante il sud Italia è molto venduto: "Qualcosa anche nelle regioni del nord, non contiamo la Romagna perché la gente ormai per queste tipologie di vacanze opta per trovarle su internet, ma Puglia e Calabria per preferenze sono un gradino sopra le altre". L’isola d’Elba è sempre un evergreen ma attenzione ai costi per i traghetti: "A inizio anno erano altissimi, col tempo poi sono diminuiti. Paesi extracee ? Qualcosa in America o Oriente ma solo una minima parte". E’ poi definitivamente tramontata l’era del Last Minute: "perché le operatori di settore non se la sentono di comprare il prodotto con la paura poi di ritrovarselo in casa. E anche i nostri clienti non optano più per questa soluzione".