I ragazzi di Morelli ingranano la sesta vittoria di fila. Il Club Arezzo si prende il derby contro Cortona

Sesta vittoria consecutiva conquistata dai botoli in Serie C, questa volta ad uscire sconfitta dal Maccagnolo è la formazione di Cortona. Primo parziale in discesa per i nero-amaranto che trovano fin da subito un ottimo ritmo, fase muro e difesa perfetta, Conti e compagni non lasciano nulla agli ospiti e il parziale si chiude con un perentorio 25-14.

Secondo set ancora in controllo, gli ospiti provano a spingere in battuta ma la linea di ricezione aretina tiene molto bene, il set procede in parità fino al 14-14 quando i botoli schiacciano l’acceleratore e si prendono il vantaggio per andare a chiudere il parziale per 25-20. Gli ospiti non intendono mollare e nel terzo parziale provano a prendere il largo ad inizio set, i nero-Amaranto non si lasciano sopraffare e punto dopo punto colmano il gap e si portano sul 18-18. Pippi e Nandesi forzano in battuta e mettono in crisi gli ospiti, Cipolla chiude gli spazi a muro e Luatti distribuisce in maniera precisa, con determinazione i botoli conquistano il set per 25-18 portando a casa la sesta vittoria consecutiva.

"Era importante fare una buona prestazione dopo la sosta e i ragazzi hanno interpretato bene la partita concedendo ben poco alla formazione di Cortona - ha detto a fine partita coach Morelli - Adesso ci attendono delle partite delicate che ci diranno davvero dove saremo in grado di arrivare". Prossimo impegno la difficile trasferta di Sales Firenze in programma sabato prossimo.