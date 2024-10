I Punkcake sbaragliano X Factor. La band valdarnese entra nella squadra di Manuel Agnelli

"A me siete piaciuti più dell’altra volta", parola di coach Manuel Agnelli. I Punkcake sbaragliano X Factor: superano la sfida dei Bootcamp e volano agli Home Visit. Nella punta di giovedì sera del talent show di Sky, la band tutta made in Valdarno ha ottenuto una delle quattro sedie disponibili per entrare a far parte ufficialmente del team di Agnelli. I ragazzi hanno convinto il loro giudice esibendosi con una cover del brano "Give me the cure" dei Fugazi. "Sono molto in dubbio su di voi - ha spiegato il membro degli Afterhours durante la sua valutazione - Perché ci troviamo in una situazione che non è proprio la vostra cornice. Però potrebbe rivelarsi più interessante di quello che pensavo". Manuel Agnelli ha quindi deciso di voler ascoltare ancora una volta i giovani talenti, proiettandoli così alle fasi successive. Stavolta, oltre alla bassista Sonia e al leader Damiano, si è fatto notare il chitarrista Lorenzo Donato, che ha sfoggiato una t-shirt eloquente, molto apprezzata dal pubblico valdarnese: "Mollo tutto, vivo a Modine", la frazione montana di Loro Ciuffenna dove abita. I cinque giovani torneranno dunque ad esibirsi giovedì 17 ottobre alle 21,15 su Sky Uno. Sarà la volta degli Home Visit.

Nella prossima puntata i quattro coach, Agnelli, Paola Iezzi, Jake La Furia e Achille Lauro, dovranno eliminare un concorrente per ogni squadra, prima di approdare ai Live Show in programma il 24 ottobre con le formazioni definitive. Nella puntata di giovedì 26 settembre i Punkcake, gruppo punk del territorio, ha superato le audizioni proseguendo così il proprio percorso artistico all’interno del talent. La band valdarnese si era esibita con una cover di "Lamette", l’inconfondibile brano portato al successo nel 1982 da Donatella Rettore. L’arrangiamento del brano aveva convinto la giuria, tanto da regalare ben "quattro sì" alla loro performance. I Punkcake nascono nel 2020, proprio durante il periodo della pandemia. I membri fondatori sono Damiano Falcioni (basso e voce) e Sonia Picchioni (voce e basso), poi nel tempo si sono aggiunti Lorenzo Donato (chitarra), Lorenzo Migliore (batteria) e Bruno Bernardoni (chitarra). All’inizio la scoperta del punk ha permesso ai ragazzi di incanalare la loro espressività artistica in qualcosa di nuovo, estraneo alle etichette mainstream del momento. Prima le esibizioni alle assemblee studentesche, ai compleanni, poi, soprattutto nell’ultimo periodo, i locali e i festival. Una gavetta che in soli quattro anni ha visto crescere notevolmente la band, oggi più affiatata che mai. In tv ha colpito la loro spontaneità, la sfrontatezza e il genio musicale, con cui hanno dimostrato di saper gestire il palco al livello di professionisti ben più navigati. Lo scorso 5 ottobre si sono esibiti live alla Penna di Terranuova in occasione dei festeggiamenti per gli 80 anni dell’Anpi. Ma il meglio deve ancora venire.