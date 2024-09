I Punkcake, band valdarnese, ieri sera a X Factor

Arezzo, 27 settembre 2024 – Buona la prima. Ieri sera su Sky sono state trasmesse le audizioni di X Factor, il celebre talent show. Tra i partecipanti anche i Punkcake, un gruppo di giovani musicisti valdarnesi che hanno formato, quattro anni fa, una band. Ieri sera si sono esibiti in una cover della grande Donatella Rettore e sono piaciuti ai giudici della giuria, ottenendo il lasciapassare e superando il turno. Parteciperanno quindi alla prossima fase di selezione di X Factor i Bootcamp. Il giovane gruppo punk di Bucine è nato alla fine dell’estate 2020. È composto da cinque membri: Lorenzo Donato e Bruno Bernardon, chitarristi; Lorenzo Migliore, batterista; Damiano Falcioni, basso e voce e infine Sonia Picchioni, voce.

La band è nata dall’idea iniziale di Damiano e Sonia durante la prima quarantena del Covid. Accomunati dalla passione per il rock, preferendo soprattutto il sottogenere del punk e ascoltando musica, si è fatta così sempre più strada l’idea di voler formare un gruppo per cantare e suonare insieme, creare un modo per divertirsi, sfogare lo stress e trasmettere emozioni.Il nome scelto è stato “Punkcake”, ed è un rimando sia al loro genere musicale sia ai loro valori e alle loro emozioni, ai loro sentimenti e al loro bisogno di divertirsi e di esprimersi facendo musica. All’inizio erano solo loro due, poi si sono aggiunti col tempo anche gli altri membri. Il loro primo approccio davanti ad un pubblico è stato alle assemblee scolastiche, alle feste di compleanno per i 18 anni e alle feste in spiaggia e per le strade di Firenze. Avevano come unico obiettivo quello di esibirsi in eventi davanti a un pubblico maggiore, e magari diventare anche famosi e grazie a X Factor ci sono riusciti. In poche parole i Punkcake sono un vero e proprio gruppo musicale tenuto insieme non solo dalla passione per la musica, ma anche dall’amicizia, dai valori in cui si rispecchiano, dalla voglia di divertirsi e di comunicare ciò che hanno dentro al mondo.