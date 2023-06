I priori sognano di fare 15 Il Palio che riscrive la storia "Vincere? È il massimo"

di Luca Amodio

È febbre alta per il Palio dei Rioni di Castiglion Fiorentino, in programma domenica 18 giugno. I Rioni della città sono tutti e tre, pari, a quota 14 pali vinti. Anno scorso, dopo due anni di stop forzato imposto dalla pandemia, vinse alla quarta mossa il rione di Porta Romana con Andrea Chessa su Abracadabra.

I tre rioni sono pronti a sfidarsi in Piazza Garibaldi per la festa della Madonna delle Grazie del Rivaio. "Ogni anno scendiamo in campo per vincere ma quest’anno mettere la testa in avanti e vincere sarebbe un motivo in più di orgoglio". Così Federico Golini, priore del Terziere di Porta Fiorentina, "il clima dentro il rione? C’è un sacco di ragazzi, tanto entusiasmo, da gennaio c’è grande calore e partecipazione". Per Golini questo è il sesto anno da Priore, ma la sua è una vita dentro il Rione: "Sono entrato come rionale poi sono diventato responsabile dei giovani e, nel giro di poco, sono diventato vice presidente, e infine priore con l’elezione del 2018".

Pronto anche il Rione Cassero. "Ci stiamo preparando bene – dice il presidente Michele Falomi – siamo tutti pari, ma vogliamo che sia un punto di partenza da cui schizzare in avanti, primi a 15 vittorie". Anche per Falomi è il secondo mandato come presidente per il sesto anno ai vertici. Anche per lui, l’esperienza nei bianco azzurri parte da lontano: "Sono diventato presidente dopo un lungo percorso – racconta – nel ‘97 entro nel gruppo storico sbandieratori del Cassero e da lì inizia la mia carriera nel rione-, facendo gare e vincendo anche una volta come coppia, poi dopo un’esperienza come cassiere, sono diventato presidente. È un onore,vivere il Rione a 360 gradi ti aiuta a conoscerlo".

"Il rione di Porta Romana si sta preparando come ogni anno, vogliamo vincere; poi partiamo tutti da 14 vittorie: anche per questo motivo sarà un Palio più avvincente" dice Lucia Casagni, neo presidente dei giallorossi, eletta nei mesi scorsi ai vertici del rione. "Sono rientrata a Porta Romana dopo anni, prima sono stata responsabile del folklore: qui, in questa esperienza ho conosciuto i ragazzi del rione, tant’è che, una volta eletta presidente, mi sono lasciata questa delega".