I nuovi progetti per Bibbiena. Vagnoli: "Interventi strategici dopo un anno di investimenti"

di Gaia Papi

"E’ tempo di bilanci, di riconoscenza e di piccole anticipazioni": il sindaco Filippo Vagnoli (nella foto) parla del 2023, con lo sguardo rivolto al 2024. "Il 2023 è stato l’anno della progettazione, pronta quella per il rifacimento della piazza Soci, dell’asilo nido Stazione; ma anche dell’avvio dei lavori alla Palestra e della riqualificazione del borgo di Partina. Nel nuovo anno ci aspettano tanti progetti, come l’asilo nido e la riqualificazione di piazza Garibaldi a Soci in fase di appalto. Ed altri interventi di altissimo valore, non solo economico, che miglioreranno il nostro territorio". Tanti progetti, dunque, sulla scia di un anno "ricco di iniziative nonostante le difficoltà", continua il sindaco. "Innanzitutto direi che il 2023 è stato l’anno città della fotografia per la Toscana, un risultato che abbiamo perseguito con tenacia e grande lavoro di squadra anche grazie alla Fiaf e al Cifa. Ma è stato anche l’anno della socialità attiva con la realizzazione ex novo e la riqualificazione di tantissime aree verdi arrivate a ben 19 in tutto il territorio, con un dispiegamento di forze, economie e volontariato che non ha eguali nella storia . Il 2023 lo voglio ricordare anche come l’anno delle iniziative culturali di qualità come il rinnovato Festival del Libro, i progetti nelle scuole, il sostegno alla rete dei musei compreso il museo archeologico. Ricorderemo questo anno che si sta per chiudere anche per l’inizio della nuova raccolta differenziata che vede il nostro comune come un apripista per la vallata. Il 2023 è l’anno dell’impegno nelle strutture sportive a favore dello sport e degli sportivi; rammento i lavori alla piscina, al pala tennis, agli stadi e alla palestra di Soci".

"E’ stato ridato al mondo il bellissimo Chiostro di San Lorenzo nel nostro centro storico con tante iniziative che lo stanno animando – conclude Vagnoli – Il 2023 è anche l’anno del centro storico con il completamento dell’arredamento e il record storico di 30mila arrivi turistici. L’anno della viabilità antica e degli ostelli con l’apertura di tre ostelli sul territorio. E l’anno della sicurezza sulle strade con nuovi marciapiedi e riqualificazione di tratti viari strategici".