I maestri del panettone in sfida. Simone del Puglia tra i 20 finalisti

San Giovanni si conferma la "patria" del panettone artigianale. Ancora una volta, infatti, al concorso "Mastro Panettone" in programma a Bari è in lizza per conquistare un gran bel riconoscimento un pasticcere sangiovannese. Dopo la felice esperienza del 2022 col panettone al cioccolato della pasticceria Semplici di Corso Italia, che si posizionò tra i primi 10 in tutto lo stivale, quest’anno è il turno di Simone del Puglia di "Dolc’è" che ha portato al sud il suo panettone tradizionale che sfiderà altri colleghi per cercare di salire, come minimo obiettivo a questo punto, sul podio di questa manifestazione che va avanti ormai da tantissimi anni. 300, infatti, gli artigiani provenienti da tutta Italia che hanno portato i loro 420 prodotti che sono stati valutati nella prima fase della selezione.

Una giuria, composta da esperti del settore, ha infatti portato in finalissima 42 panettoni, ovvero i migliori 20 tradizionali, 15 creativi al cioccolato e 7 pandori. Tutti, rigorosamente, creati solo con utilizzo di lievito madre e canditi senza anidride solforosa, che non contengano conservanti, emulsionanti, oltre a coloranti o aromi artificiali. Tra i primi 20, come detto, c’è anche quello del pasticcere della città natale di Masaccio che rappresenterà il granducato alla pari di un collega di Livorno. Una soddisfazione non da poco, un obiettivo questo che aveva cercato di raggiungere anche lo scorso anno, proprio assieme a quello presentato dalla pasticceria Semplici, ma che non era riuscito a centrare le primissime posizioni. Non si è dato ovviamente per vinto, ha voluto riprovarci per migliorare il risultato del 2022 e almeno per il momento c’è riuscito. È tangibile la soddisfazione di Simone Del Puglia: "È sempre un onore partecipare a concorsi del genere, l’anno scorso entrammo nei primi 29 mentre quest’anno siamo tra i 20 finalisti che concorreranno per aggiudicarsi questo ambito premio. Ci sono dei paletti abbastanza rigorosi come deve essere in certe occasioni, il nostro panettone viene prodotto da sempre con lievito madre e oltre alla qualità del prodotto stesso cerchiamo anche di poterlo presentare con un packaging di per dare risalto al tutto con all’interno proprio tutte le informazioni principali su come è stato realizzato. Poniamo molta attenzione su ogni minimo aspetto, stiamo gareggiando con la speranza di poter essere almeno nei primi tre di questa gara". Non resta che attendere, a questo punto, la finalissima di martedì 7 novembre che sarà, peraltro, trasmessa in diretta proprio da Bari sul profilo Facebook "Mastro Panettone".

Massimo Bagiardi