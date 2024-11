I locali storici? A volte tornano. Velvet e Regirò vicini al traguardo. Gli imprenditori si fanno avanti

Potrebbe esserci un nuovo inizio per il Regirò e il Velvet, due degli storici locali di Castiglion Fiorentino. Due potenziali gestori diversi hanno fatto un passo in avanti ed entrambi sono in attesa dei pareri preventivi da parte delle autorità per la riapertura. Manca soltanto l’ok dell’Asl e della sovrintendenza e poi il progetto potrà essere messo a terra.

Per il locale in piazza del municipio la notizia è degli ultimi giorni. Una coppia di imprenditori della zona, che ha già un ristorante in vallata, ha palesato le sue intenzioni verso quello storico immobile proprietà del Comune. Lì tra quelle quattro mura chi vive in vallata custodisce i ricordi della gioventù: le cene di compleanno con le pizzate, le prime birre, l’antipasto Amina e i frittini. Ah, e gli stinchi, unti e lussuriosi. Piccole cose che al tempo erano gli imperativi del venerdì e del sabato sera con Renato Morelli, suo stoico volto, dall’altra parte del bancone a spillare bevande sui boccali. Quelle mura sotto la piazza delle Logge Vasariane che hanno messo a tavola generazioni e cresciuto ragazzi: tant’è che ancora oggi , quando sulle chat what’spp rimbalza la fatidica domanda “dove si cena stasera?“, qualcuno ci pensa sempre al buon vecchio Regirò, il pub che con cadenza - almeno - mensile ti accoglieva in quell’atmosfera tutta sua. Il locale chiuse nel 2022 dopo oltre 25 anni di storia.

Chi si è fatto avanti lo ha fatto nell’ultimo periodo anche se il bando del Comune era pubblico già dal febbraio scorso. Il contratto prevederebbe una gestione di 6 anni, con opzione di rinnovo per altri sei, con un canone di locazione che sarebbe fissato a circa 1000 euro. A farsi avanti è stata una coppia di ristoratori chianini che già ha esperienza in materia. Per ora però non c’è una data di apertura, c’è soltanto una richiesta di pareri preliminari per ottenere l’idoneità alla riapertura da parte dell’azienda sanitaria e della sovrintendenza.

Stessa storia per il Velvet Underground, altro storico locale di Castiglioni che ha lanciato promesse sul palco e fatto ballare tutta la provincia. Il locale chiuse negli anni della pandemia, dopo la morte di Thomas Lorenzetti, il titolare che morì nel 2020 in un incidente in moto. A farsi avanti per il locale ad una “salitina“ di distanza dal Regirò è stato l’imprenditore del ristorante Il Toscano al parco di Lignano. L’imprenditore Lorenzo Polendoni ci dice che sta portando avanti il suo piano per la riapertura con tanto entusiasmo, "adesso spero che ci sia la collaborazione da parte delle autorità per le riapertura, sto pensando ad un bel progetto", ci racconta al telefono.

Soddisfazione anche dal vice sindaco di Devis Milighetti che sottolinea "l’interesse degli imprenditori verso due locali simbolo della città che sono stati negli anni un luogo centrale per la socializzazione". Per i tempi c’è ancora da aspettare, tutto è un interrogativo, ma il 2025 potrebbe essere l’anno della svolta.