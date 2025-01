I Licei Giovanni da San Giovanni aprono le porte

Arezzo, 09 gennaio 2025 – Nelle prossime settimane si terranno gli ultimi Open Days organizzati dai Licei Giovanni da San Giovanni, fondamentali per tutti gli studenti, le studentesse e le famiglie delle scuole secondarie di primo grado, per orientarsi al meglio nella scelta del percorso che avrà inizio il prossimo settembre. Gli Open Days, previsti per le giornate dell’11 gennaio, 18 gennaio e 26 gennaio 2025, dalle ore 15:00 alle 18:00, rappresentano un’opportunità unica per visitare la scuola senza necessità di prenotazione, scoprire gli ambienti e approfondire l’offerta formativa di tutti gli indirizzi proposti. Durante le visite, gli studenti e i genitori saranno accolti dalla Dirigente scolastica e dal personale docente e dagli studenti dei Licei, pronti a guidarli nella scoperta delle strutture scolastiche, dai moderni laboratori scientifici alle aule speciali. Sarà possibile assistere a presentazioni dettagliate dei vari indirizzi liceali, che includono percorsi innovativi come il Liceo Scientifico Internazionale STEM, il Liceo del Made in Italy e il Liceo Scientifico a curvatura Ambientale e Digitale.

Non mancheranno i workshop tematici, un’occasione per entrare nel vivo delle attività caratterizzanti ciascun indirizzo, permettendo agli studenti di sperimentare in prima persona ciò che li aspetta. Accanto agli Open Days, i Licei Giovanni da San Giovanni offrono un’ulteriore iniziativa: le Lezioni Aperte, un’esperienza immersiva che consente agli studenti delle scuole medie di partecipare direttamente alle lezioni mattutine. Queste giornate permettono ai ragazzi di vivere una tipica mattinata liceale, assistendo a lezioni tenute dai docenti dei vari indirizzi e interagendo con gli studenti già iscritti. Ogni partecipante riceverà al termine un attestato, utile anche per giustificare l’assenza presso la scuola di provenienza. Gli orari delle lezioni variano a seconda dell’indirizzo scelto, ma tutte le informazioni dettagliate sono disponibili online, dove è possibile anche compilare il modulo di prenotazione. Gli Open Days e le Lezioni Aperte dei Licei Giovanni da San Giovanni rappresentano quindi un’occasione per conoscere una scuola che punta su innovazione, formazione di qualità e attenzione al futuro degli studenti. Nel corso dei vari incontri sarà presente anche la dirigente scolastica Lucia Bacci.