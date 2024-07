I giovedì in centro. Negozi e musei aperti

Questa sera il bis. Il primo giovedì di luglio a Montevarchi, con negozi aperti e intrattenimento, ha fatto centro. Gli organizzatori del Centro Commerciale Naturale sono rimasti estremamente soddisfatti delle presenze in occasione del primo evento serale estivo che si è tenuto l’11 luglio scorso nel centro storico. Saranno state le alte temperature che invogliavano ad uscire di sera dopo la canicola del pomeriggio o il richiamo di eventi soprattutto per i più piccoli, fatto sta che la via Roma ha visto un notevole afflusso di persone. Stasera il secondo e ultimo appuntamento. Negozi e musei aperti, cibo e animazione in piazza Varchi con il mago della bolle, trucco e gonfiabili dedicati ai più piccoli. Protagonista assoluta la caccia all’occasione offerta dallo "Sbaracco", ma anche dalle bancarelle di hobbisti e oggetti artigianali lungo via Roma. Senza dimenticare lo street food, che non manca mai. Il programma è promosso dal Ccn, in collaborazione con l’amministrazione comunale, Confcommercio e Confesercenti. Un modo ovviamente anche per fare shopping nel periodo di apertura dei saldi estivi che, sono partiti abbastanza bene. Si registra infatti un buon movimento e anche particolare interesse. Come è avvenuto nel primo evento anche stasera saranno aperti i musei cittadini con biglietti ridotti per adulti ed accessi gratuiti per bambini e ragazzi. Anche la cultura quindi farà la sua parte con le visite alle strutture museali della città. Il Cassero per la Scultura proporrà infatti un ingresso speciale a 2 euro per gli adulti e un accesso gratuito per i bambini sotto i 6 anni; al Museo Paleontologico l’ingresso per gli adulti sarà invece di 3 euro e gratuito per bambini e ragazzi sotto 18 anni mentre al Museo di Arte Sacra, il biglietto sarà di 2 euro.