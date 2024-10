I giorni del Mercatissimo. La carica dei 300 banchi con i sapori del mondo Cuba e Scozia le novità

Al via oggi con il Mercato Internazionale, che da 18 anni porta ad Arezzo gastronomie e sapori dall’Italia e dal mondo.

Saranno 195 gli espositori stranieri provenienti da 35 Paesi oltre ai 90 del territorio aretino. La passeggiata tra i sapori riempirà le vie e le piazze del centro storico di Arezzo a partire dall’Arena Eden passando poi per via Spinello, via Niccolò Aretino, via Guadagnoli e via Margaritone. Le piazze animate dai banchi del Mercatissimo saranno invece San Jacopo e Sant’Agostino. La prima ospiterà il cuore agricolo del mercato con i produttori di Campagna Amica a esporre una selezione delle migliori produzioni locali. In piazza Sant’Agostino, invece, i visitatori avranno la possibilità, alle 21 di questo sabato, di ascoltare una band dal vivo, gli Umagroso, che porteranno in scena uno spettacolo gratuito di musica soul e funky.

L’offerta gastronomica va dalla paella spagnola all’asado argentino, passando per lo stinco arrosto tedesco e i prodotti della Bretagna. Restiamo in Europa con i prodotti del Sudtirolo, le spezie e i profumi provenzali, i formaggi olandesi e le birre artigianali di Belgio e Irlanda. Voliamo invece oltreoceano con la cucina brasiliana e la novità di quest’anno: la ristorazione cubana, che oltre ai caratteristici cocktails proporrà i piatti della tradizione. Tra le new entry c’è anche il banco dalla Scozia che porta artigianato, whisky e birra dalle magnifiche highlands.

Tra i banchi per le vie aretine si troveranno anche l’Original Greek Eat, con la tradizionale pita gyros e la baita del formaggio francese, con gorgonzola allo champagne e al tartufo.

Oltre all’offerta di carne del territorio, non mancano anche l’Angus irlandese, e il bisket e il pulled pork dagli USA.

Il continente asiatico sarà invece tra le file dei banchi dai sapori orientali, con il bao giapponese e altre specialità del sol levante. Il mercato si colora anche dell’offerta dell’artigianato internazionale, che offrirà tessuti provenzali, fiori di sapone dal Belgio e banchi di vendita di abbigliamento nordico.

Gli stand saranno aperti da venerdì a domenica con orario continuato, dalle 10 all’una di notte.

Serena Convertino