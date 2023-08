I giorni dei campi museali per bambini e ragazzi Le iniziative a Casa Bruschi e domenica gratis La Casa Museo Ivan Bruschi celebra i 4 quartieri: visitatori che indossano il fazzoletto del proprio quartiere ricevono in omaggio il catalogo della mostra. Nuovo allestimento permanente con opere di Pontormo, Bronzino, Bugiardini, Fattori, Lega e Signorini. Proclama dei Cavalieri Cristiani. Campi Museali per bambini dai 6 agli 11 anni. Domenica 3 agosto aperta ad ingresso gratuito.