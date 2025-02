I compagni di una vita. Torna la cena di classe a 55 anni dalla maturità

A 55 anni dall’ultima campanella si ritrovano per una cena di classe. Sono gli ex compagni di scuola diplomati nel 1969 in Fisica Industriale all’Itis di Arezzo. Nel 2018 Lucio si mette all’opera per contattare le uniche due ragazze della classe. Una abitava ancora a Foiano, l’altra invece abitava da molti anni a New York. Dopo i primi contatti e molte ricerche, la riscoperta del piacere di stare insieme e raccontarsi dopo tanti anni. A novembre, l’ultima cena, quella dei 55 anni dalla maturità.