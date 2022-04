"I bonus fanno impennare il settore costruzioni: più 1.000 addetti"

Arezzo, 28 aprile 2022 - L’edilizia era un settore in crisi come tanti. Forse più di altri. Poi comparvero i bonus. “E’ stata una svolta forte e improvvisa. Sommando i dati delle due Casse edili della provincia di Arezzo, abbiamo avuto oltre mille assunzioni in più. Un dato positivo ma rimane la preoccupazione che, tra non molto tempo, questa si possa rivelare una bolla che, una volta esplosa, riporterà in crisi il settore delle costruzioni”. Fabrizio Conti è stato eletto nuovo Segretario della Fillea Cgil. La categoria lo ha scelto in sostituzione di Antonella Pagliantini che aveva concluso il suo mandato. 53 anni, da sempre in Fillea: prima nella Cgil di Firenze e poi, dal 2012, in quella di Arezzo. “Il nostro settore – e penso sia all’edilizia che a tutti i comparti connessi – era in grave difficoltà dal 2008. I bonus introdotti dal Governo Conte e confermati da Draghi, hanno generato una forte ripresa. I numeri sono consistenti e ovviamente positivi: oltre mille assunzioni in più. I dubbi rimangono: i bonus sono a termine, scaduti sono stati rinnovati ma cosa accadrà quando il Governo dirà basta?”. Fabrizio Conti sottolinea la valutazione della Fillea Cgil: “condividiamo la scelta dei bonus. Sono in grado di migliorare la qualità dell’ambiente, di far risparmiare le famiglie, di rilanciare il settore delle costruzioni. Ma perché concentrare tutto in pochissimi anni? Questo ridotto arco temporale provoca una concentrazione eccessiva del lavoro, la nascita di nuove e talvolta improvvisate imprese, una selezione del personale che riduce al minimo i criteri professionali perché c’è bisogno immediato di addetti”. E quest’ultimi vengono inquadrati nel profilo professionale più basso, quello del manovale. I ponteggi vengono smontati la sera in una città e rimontati la mattina dopo in un’altra: il lavoro non ha interruzioni. Le preoccupazioni della Fillea sono ...