I balestrieri biturgensi trionfano contro Lucca

SANSEPOLCROAmicizia prima di tutto, poi viene la competizione. La quarta edizione dell’Imago Dei, gara tributo al Volto Santo fra i balestrieri della Società di Sansepolcro e quelli della Compagnia di Lucca, disputata nel pomeriggio di domenica scorsa al campo di tiro "Luigi Batti" di Sansepolcro, ha registrato la netta affermazione dei tiratori della città pierfrancescana, che nel bilancio complessivo hanno ora tre vittorie contro la sola ottenuta lo scorso anno dagli amici lucchesi. L’esito è stato di 8-3, con i biturgensi che si sono matematicamente garantiti il successo alla nona delle 11 tornate individuali in programma. Era partito subito forte Sansepolcro, facendo sue le prime tre sfide con Alessandro Tizzi, Franco Trappoloni e Marco Guerrini Guadagni nei confronti rispettivamente di Massimiliano Frediani, Giuseppe Dal Poggetto e Maurizio Cima, poi la risposta di Lucca grazie a Pieradolfo Bartoletti e Mauro Buccellati, che riducevano le distanze sul 2-3 risultando più precisi di Maurizio Alessandrini e Stefano Tarducci.

Quarto punto di Enzo Cestelli su Stefano Zambon e nuova replica di Lucca con l’unica donna in gara, Antonietta Maranini, autrice di un ottimo tiro sul pur valido Simone Carbonaro. Ma per i balestrieri ospiti finiva qui: Claudio Boncompagni su Pietro Moschiera e Viviano Zanchi su Dino Tozzini garantivano il quinto e sesto punto, sufficiente per il passaggio del trofeo nelle mani di Sansepolcro; infine, a verdetto già scritto, Mauro Sonni e Francesco Alessandrini (impostisi su Marco Porqueddu e Paolo Gianni) hanno reso più vistoso il punteggio nelle ultime due tornate. La giornata era iniziata con la Santa Messa del mattino in cattedrale, celebrata da monsignor Paolo Giulietti, vescovo di Lucca; prima dell’inizio della tenzone, il sindaco Fabrizio Innocenti aveva rivolto un breve saluto alle due delegazioni in costume dei balestrieri e nel corso della gara ha preso la parola anche Mia Pisano, assessore alla cultura del Comune di Lucca.

Al termine, la sfilata dei due cortei storici (una rappresentanza per parte) lungo via Luca Pacioli e via XX Settembre, fino al ritorno in cattedrale. Intanto, è iniziata la settimana che si concluderà per i balestrieri di Sansepolcro con il Palio di Gubbio, perché quest’anno è stato anticipato di una settimana. Nel 2024, umbri dominatori in piazza Grande, per cui tira già aria di rivincita.C.R.