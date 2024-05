Hotel e ristoranti. Parte la promozione

Opportunità di visibilità per le attività turistiche e ricettive del territorio cortonese. È in partenza una nuova campagna promozionale per la città. La campagna sarà effettuata sulle pagine Meta (Instagram e Facebook) "Visit Cortona" ed avrà come target le regioni e le città collegate attraverso il treno Frecciarossa. Possono iscriversi e figurare nelle categorie "Dove dormire" o "Dove mangiare" le attività produttive con sede operativa nel territorio comunale di Cortona. Coloro che vogliono usufruire gratuitamente del servizio per il 2024 devono mandare a [email protected] le seguenti informazioni: denominazione dell’attività, il logo grafico, almeno tre fotografie, una descrizione breve, numero di telefono, indirizzo fisico, indirizzo email e del sito web o pagina social. Alle attività produttive di Cortona è stata inviata una comunicazione con tutte le istruzioni del caso. Coloro che effettueranno un’interazione con il post pubblicitario delle pagine Meta "Visit Cortona" verranno indirizzati sulla "landing page" di Cortona Eventi, da dove potranno vedere i punti di interesse della città.