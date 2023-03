Guido Monaco illuminato per solidarietà Spettacoli su personaggi femminili

Inizia con un pensiero alle donne dell’Afganistan e dell’Iran quest’anno l’8 marzo ad Arezzo. Con il monumento a Guido Monaco illuminato di giallo come segnale di vicinanza e solidarietà. "Intanto illuminando un monumento cittadino, dopo di che continueremo a lavorare per sensibilizzare su questi temi gli studenti delle scuole e promuoveremo iniziative condivise per la libertà, la democrazia, i diritti delle donne" spiega l’assessore alle pari opportunità Carlettini. Venendo agli eventi, è previsto un doppio appuntamento: alle 18 a palazzo Albergotti, in via Ricasoli, arriva "Le donne di Shakespeare", un progetto di teatro itinerante, creato per Arezzo, con la direzione artistica di Chiara RenzirumorBianc(O). Prenotazione obbligatoria scrivendo a [email protected] Il progetto si basa sui personaggi femminili iconici delle opere di Shakespeare trasportati nell’epoca attuale. Alle 21, al Teatro Petrarca, il trio vocale Le Signorine, composto da Claudia Cecchini, Lucia Agostino e Benedetta Nistri, presenta "Un caffè con i cantautori", concerto spettacolo che vede gli arrangiamenti di Francesco Giorgi e musica dal vivo con Pietro Guarracino alla chitarra, Tommaso Faglia al contrabbasso e Duccio Bonciani alle percussioni. Un omaggio ad alcuni tra i più importanti cantautori della musica italiana. Con un tocco vintage. Mercoledì 15 marzo alle 21, ancora al Petrarca, Chiara Francini e Alessandro Federico si esibiscono in "Coppia aperta - quasi spalancata". Entrambi gli spettacoli sono ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria recandosi a teatro da oggi: giovedì e venerdì 17,30 – 19,30 o i giorni degli spettacoli dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21. Online sul circuito DiscoverArezzo dalle 18,30 di oggi.