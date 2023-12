Guida digitale attraverso i viali del Pionta. Ecco il racconto in podcast divertente

AREZZO

Scoprire le opportunità ed esplorare tutti i segreti del Pionta. Oggi è possibile con una Cicerone d’eccezione. Margherita la coniglia, una guida digitale attraverso i viali del Parco. Seguirne le orme, attraverso il racconto in un divertente podcast, permetterà ai giovanissimi ascoltatori di passeggiare tra gli alberi e ascoltare le storie: come ad esempio è stata sconfitta la magia dell’esclusione e quanti tesori giacciono nascosti nel parco.

"Il Pionta scoprirai!" è il titolo del podcast ideato e curato da Aurora Arcidiacono, Laura Feligioni, Sara Giordano, Silvia Marzotti e Veronica Zacchei, realizzato durante il corso di Didattica ed educazione digitale dell’Università del professor Mario Giampaolo, del dipartimento di Scienze sociali, politiche e cognitive. Il podcast è destinato ai giovanissimi, con l’intento di far conoscere meglio la realtà multiforme del Parco cittadino del Pionta. Realizzato in collaborazione con il progetto "GEnius loci, Memoria, identità: realizzare un presidio culturale nel parco del Pionta", il podcast rappresenta un’attività di sensibilizzazione e riqualificazione urbana per dare nuova vita al parco e promuoverlo come presidio culturale della città. "Il Pionta scoprirai!" è disponibile per l’ascolto sulla piattaforma Spreaker.