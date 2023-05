Guerra e pace con il Nobel Scherbakova si racconta

Il premio Nobel per la Pace 2022 domani a Terranuova per un’anteprima del Moby Dick Festival, in programma nella cittadina valdarnese dal 26 al 28 maggio prossimi. Irina Scherbakova sarà a colloquio con Stefano Vastano alle 18 all’auditorium Le Fornaci, in un incontro dal titolo "Dopo la guerra nulla sarà più come prima". Scherbakova è una storica russa dell’età moderna, nata a Mosca nel 1949 ed è tra i membri fondatori di Memorial, la prima associazione indipendente nata nel paese dell’ex Unione Sovietica alla fine degli anni ’80.

Costituita da un gruppo di dissidenti democratici che si battevano per la creazione di un memoriale alle vittime delle persecuzioni staliniane e per la tutela della memoria della repressione di massa durante il regime sovietico, Memorial oggi protegge chi subisce violazioni dei diritti umani nella Russia contemporanea, sotto il regime di Vladimir Putin, e negli Stati dell’ex Unione Sovietica. La sua azione vede al centro la promozione dello sviluppo della società civile e dello stato di diritto, per prevenire la possibilità di un ritorno al totalitarismo; la formazione di una coscienza pubblica sulla base dei valori della democrazia e del diritto, la ricerca delle verità storiche e la perpetuazione della memoria delle vittime delle repressioni politiche dei regimi totalitari.

Negli anni Settanta Scherbakova aveva iniziato a raccogliere una serie di testimonianze, intervistando le vittime dello stalinismo, e dal 1991 svolge sistematicamente ricerche negli archivi del Kgb. In qualità di autrice ed editrice, ha pubblicato numerosi libri sullo stalinismo e sulla cultura della memoria. In seguito alla guerra in Ucraina, nel marzo 2022 ha abbandonato la Russia e risiede in Germania. A seguire, alle ore 21.30, sarà proiettato il film "Navalny" (2022) di Daniel Roher. Le vicende dell’oppositore politico Alexey Navalny sopravvissuto al tentativo di assassinio nell’agosto del 2020.

Durante i mesi di convalescenza realizza scoperte sconvolgenti sull’attentato alla sua vita e decide di tornare a casa. L’evento è patrocinato dalla Regione Toscana e vede in prima fila, nell’organizzazione il Comune di Terranuova. Sarà un’anteprima del festival che, ogni anno, viene organizzato nel cuore del Valdarno. Il Moby Dick 2023 sarà inaugurato venerdì 26 maggio alle 17 dal sindaco Sergio Chienni e dall’assessore alla cultura Caterina Barbuti. Tra gli ospiti di questa edizione Vittorio Emanuele Parsi, Massimo Recalcati e la dottoressa Antonella Viola.

M.C.