Guasto alla rete idrica. Rubinetti all’asciutto stamani a San Giovanni

Arezzo, 27 novembre 2023 – Il messaggio di Publiacqua è stato inviato nelle prime ore di questa mattina e sancito un inizio di settimana complicato per i cittadini di San Giovanni. Rubinetti quasi all'asciutto infatti in città a causa di un guasto alla rete idrica individuato dai tecnici di Publiacqua che si erano già messi al lavoro per verificare quanto accaduto . Il guasto in Corso Italia.

Nel corso della mattina i tecnici dell'azienda idrica hanno avviato le manovre per isolare la zona e limitare le mancanze di acqua. Poi via ai lavori di riparazione, che si sono conclusi attorno alle 14,30. In tarda mattinata la pressione è tornata regolare in gran parte della città, ad eccezione del centro storico, per cui il ripristino è avvenuto nel primo pomeriggio. Per ridurre i disagi è stata posizionata un 'autobotte in corsi Italia, di fronte alla caserma dei Carabinieri.