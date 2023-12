Gravissimo anziano travolto da un’auto

SANSEPOLCRO

È in gravissime condizioni un uomo di 87 anni, residente a Sansepolcro, che ieri mattina è stato investito da un’auto all’incrocio fra via dei Malatesta e via dei Lorena, in uno dei nodi nevralgici della viabilità cittadina. L’incidente è avvenuto poco le 11: una Fiat 500, condotta da una giovane di 26 anche lei di Sansepolcro, aveva appena effettuato la manovra di svolta a sinistra sull’apposita corsia di immissione (vi sono le aiole spartitraffico) quando a un certo punto è avvenuto il forte impatto; in base a una prima sommaria ricostruzione, l’anziano avrebbe avuto appresso la bicicletta che stava spingendo con le buste della spesa che aveva fatto: non sarebbe stato insomma in sella e oramai era prossimo al rientro, visto che abita in una strada molto vicina al luogo dell’accaduto.

Per cause in corso di accertamento, la vettura avrebbe preso il pensionato, che dopo aver battuto con violenza contro il parabrezza della 500 sarebbe caduto a terra con la testa, riportando un forte trauma e lasciando anche una scia di sangue sull’asfalto. Immediati i soccorsi: è arrivata sul posto un’ambulanza della Croce Rossa biturgense. Sarebbe stato richiesto l’arrivo sul posto dell’elisoccorso Pegaso, annullato poi a causa della scarsa visibilità e quindi il trasferimento al policlinico delle Scotte di Siena in codice rosso è avvenuto su gomma.