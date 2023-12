Grave 45enne dopo lo scontro auto-scooter

PERGINE

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di ieri all’interno del centro abitato di Pergine Valdarno. Attorno alle 14, i mezzi dell’emergenza urgenza dell’Asl sud-est sono intervenuti in via del Canneto, poco oltre il cimitero comunale in direzione del bivio che porta davanti alla fattoria di Rimaggio, per soccorrere un uomo di 45 anni che, con il suo scooter, si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta. L’impatto è stato piuttosto violento, la strada è abbastanza ripida in quel preciso tratto e la velocità potrebbe aver ulteriormente causato l’impatto con l’autovettura che, seppur non presa frontalmente, ha fatto fare un bel volo al centauro che è rovinosamente caduto a terra pochi metri più in là. A prestare i primi soccorsi l’automobilista che, resosi conto della gravità, ha subito allertato i soccorritori che, poco dopo, sono giunti sul posto con l’auto medica del Valdarno e l’ambulanza della Misericordia di San Giovanni stabilizzando il ferito sulla tavola spinale. Le condizioni dell’uomo destavano però particolare preoccupazione, da qui la necessità di allertare l’elisoccorso Pegaso 2 che lo ha trasportato all’ospedale Le Scotte di Siena in codice rosso, vale a dire in pericolo di vita. Niente di grave invece per il conducente dell’auto, che è comunque stato preso in carico dai soccorritori visto il suo precario stato emotivo. Ancora al vaglio delle forze dell’ordine le cause che hanno provocato questo sinistro, sul posto per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Rigutino che hanno, subito dopo, regolarizzato la circolazione e riportato tutto alla completa normalità. Quella del centro abitato perginese è una strada molto trafficata a tutte le ore della giornata, non è la prima volta che accadono episodi simili e, forse, come nel caso di ieri, basta davvero una semplice distrazione o l’alta velocità per provocare un incidente e farsi del male.

Massimo Bagiardi