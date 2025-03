Grassi e Santori. I nostri decani premiati dall’Ordine

Una vita da giornalisti con La Nazione. L’Ordine della Toscana, presieduto da Giampaolo Marchini, ha premiato al Palazzo del Pegaso di Firenze due autentiche colonne di questa redazione per la loro lunga appartenenza all’albo professionale dei pubblicisti. Si tratta di Giorgio Grassi, storico corrispondente da San Giovanni Valdarno per il mezzo secolo di tessera e Claudio Santori, collaboratore delle nostre pagine culturali, per i quarant’anni.

A Giorgio e Claudio le congratulazioni de La Nazione di Arezzo per il grande traguardo raggiunto.