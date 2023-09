Gli studenti del Signorelli su Rai 1 a parlare di sentimenti

Gli studenti cortonesi tornano in Rai. Saranno protagonisti sabato, intorno alle ore 10, durante la seconda puntata stagionale di Uno Mattina di un servizio voluto da Stefano Pieri, psicologo di strada ed autore di Uno Mattina che è tornato a Cortona. Dopo la puntata dello scorso febbraio, le telecamere di Rai Uno hanno ancora scelto la città, ma stavolta hanno coinvolto gli studenti di quinta superiore, grazie alla collaborazione dell’istituto d’istruzione superiore "Luca Signorelli". Parleranno di educazione ai sentimenti che sta alla base di una crescita sana e alla radice del rispetto reciproco. "Senza educazione affettiva i ragazzi non possono ‘conquistare’ se stessi, le loro motivazioni e quindi il loro futuro – ha confermato Stefano Pieri- venire a Cortona per me equivale a rigenerarmi e quindi a fare meglio il mio lavoro nell’insegnare ai ragazzi a trovare il loro equilibrio affettivo". "È stato entusiasmante lavorare qui – ha confermato anche il regista Andrea Rispoli - i giovani qui hanno un guizzo in più e voglia di partecipare alla trasmissione".