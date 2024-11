Gli sbandieratori dal Giappone al Qatar per chiudere la stagione

Gli sbandieratori di Sansepolcro stanno ottenendo ampi consensi anche in Giappone e ora si preparano per un finale di stagione che prevede la trasferta in Qatar. La delegazione di alfieri e musici è da diversi giorni a Tokyo, rappresentando al meglio l’Italia e la Valtiberina con una serie di esibizioni spettacolari in uno dei più grandi centri commerciali della capitale giapponese. I membri del gruppo volati fino all’estremo oriente sono dieci, capitanati da Diego Cestelli e stanno portando l’arte e la tradizione delle bandiere italiane al pubblico giapponese. Questo viaggio in Giappone segna una delle ultime tappe di un anno straordinario per il gruppo, che ha visto gli sbandieratori esibirsi in tutto il mondo. Dal Giappone torneranno in Italia martedì 5 novembre, pronti per concludere il loro tour con l’ultima esibizione dell’anno prevista – come già ricordato - in Qatar il 12 dicembre. Con questa performance, si chiuderà ufficialmente una stagione ricca di successi e traguardi, che ha visto il gruppo di Sansepolcro esibirsi in Stati Uniti, Spagna (due volte), Germania, Danimarca, Austria, Cina e, ora, Giappone. Gli spettacoli all’estero non sono solo occasioni per condividere l’arte e la tradizione, ma rappresentano anche un momento di incontro tra culture, che arricchisce tanto il pubblico quanto i giovani sbandieratori. Il gruppo ha lavorato duramente per rappresentare al meglio la città e il nostro Paese mostrando passione, dedizione e grande professionalità. Le loro esibizioni hanno portato prestigio e orgoglio, confermando ancora una volta Sansepolcro come centro d’eccellenza nell’arte delle bandiere. Da decenni, oramai, ogni anno è ricco di impegni anche fuori d’Italia e anche per ciò che riguarda il 2025 l’agenda non è certo vuota. In attesa dell’ultima tappa in Qatar, il ringraziamento della comunità per aver degnamente esaltato l’immagine di essa con tanto talento e passione in tutto il mondo.