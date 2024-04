Gli infermieri di comunità. Dieci incontri alle porte per presentare i servizi

BIBBIENA

Sono quindici gli infermieri di comunità che operano nel Casentino al servizio della popolazione. Una figura voluta dalla Asl per diventare, insieme agli altri professionisti, un importante punto di riferimento sul territorio per i pazienti. E per questo il Distretto Casentino ha organizzato, in collaborazione con i Comuni della vallata, dieci incontri per far conoscere i servizi ed i professionisti che operano nel territorio. Una sanità "d’iniziativa" che va incontro alle persone. E saranno appunto presentati alla popolazione gli Infermieri di comunità, reclutati grazie al finanziamento del Progetto aree interne. "Questi incontri saranno l’occasione per far conoscere alle persone il ruolo dell’infermiere di comunità – spiega Eleonora Salutini dirigente infermieristica per la Zona Casentino, Aretina e Valtiberina – che ha assunto oggi una nuova veste. Non più solo prestazioni domiciliari, ma anche prendersi cura, insieme agli altri professionisti della sanità, delle persone e delle famiglie. Con consigli, ad esempio, sui corretti stili di vita, ma anche con un aiuto ad orientarsi sui servizi che la sanità offre. Una figura di riferimento in più sul territorio".

I dieci incontri, che andranno avanti fino a metà maggio, rappresenteranno, anche per gli operatori dei vari ambiti assistenziali, un’occasione per conoscersi meglio, per rafforzare la collaborazione e rendere sempre più efficace la presa in carico delle persone assistite, difficilmente portatrici di bisogni semplici a cui può rispondere un professionista da solo. "Si presenta così la Rete di protezione del Casentino, Comune per Comune – dicono dalla Asl – dove nessuno deve sentirsi solo". Le date sono: oggi a Montemignaio, 28 aprile a Chiusi della Verna, 2 maggio a Ponte a Poppi, 3 maggio Castel San Niccolò, 6 maggio Bibbiena, 7 maggio Castel Focognano, 9 maggio Talla e 13 maggio Chitignano.

Sonia Fardelli