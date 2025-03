Gli eventi in vetrina, qui artisti da tutto il mondo

Arezzo è una cittadina vivace dal punto di vista musicale come dimostrano due eventi importanti a cui partecipa un pubblico giovanile, non solo locale, ma proveniente da gran parte d’Italia e anche dall’estero. Anche la musica rock infatti ha un festival dedicato, importante a livello internazionale, Arezzo Wave, conosciuto in tutta Europa per la sua capacità sia di attirare musicisti di fama mondiale o band emergenti. Più recentemente il MenGo Music Festival, nato da un’idea di Paco Mengozzi, ha offerto dapprima ai giovani musicisti aretini l’occasione di esibirsi, nel corso degli anni è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate italiana. Tali manifestazioni hanno anche il merito di avvicinare persone con gli stessi gusti musicali o che ne vogliono conoscere di nuovi. Accanto ai grandi eventi, scuole di musica, associazioni e stagioni concertistiche rendono la città piena di vita e di sogni. Studiare musica nelle scuole d’Arezzo, come anche nella nostra, è una bella opportunità per i ragazzi che possono non solo imparare a suonare in modo divertente, ma anche crescere e migliorare insieme; facendo parte di un’orchestra o cantando in un coro, si impara a collaborare, ad essere disciplinati e ad esprimere le proprie emozioni. La musica è un linguaggio universale che facilita la comunicazione e la socialità ed è strumento efficace per lo studio anche di altre discipline.