Gli echi del mare di Alivojvodic da Rosy Boa

La Galleria aretina Rosy Boa ospita fino al 30 novembre Echi dal mare. E’ questa una mostra personale di Katarina Alivojvodic curata da Matilde Puleo. L’artista iugoslava è famosa non solo per avere partecipato a mostre internazionali, ma anche per avere insegnato pittura da oltre venti anni. La mostra aretina documenta entrambi gli aspetti della sua intensa e apprezzata attività, poiché accoglie anche le opere di ventiquattro allievi, che testimoniano come la scuola da lei fondata nel 2000 sia impostata sul rigore del disegno dal vero, sullo studio della prospettiva e sulla padronanza del colore. La parte personale di Katarina Alivojvodic è un percorso artistico volto ad esplorare le profondità marine, nel quale la figura della sirena, come scrive la Puleo, diviene archetipo di bellezza anche inquietante, oltre che affascinante, tra sorpresa e pericolo in una dimensione magica, abitata da figure misteriose. I lavori sono frutto di un intreccio tra interpretazioni del mito della sirena tentatrice e la percezione della profondità del mare in cui, alternando alla lievità del segno la forza del colore, soggetti ambivalenti si muovono e trasformano l’abisso.

Liletta Fornasari