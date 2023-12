Gli artigiani sotto l’albero . Nuova vita in biblioteca

Tantissime le collaterali alla città di Natale. Da oggi "Gli artigiani del Natale" nella consueta location all’interno del Chiostro della Biblioteca di Arezzo proprio a metà strada tra Piazza Grande ed "Il Prato" che sarà sede di numerose e nuove attrazioni. Il taglio del nastro ufficiale è previsto stamani alle 11 alla presenza delle istituzioni locali e dei vertici di Confartigianato. "E’ sotto gli occhi di tutti come ormai la Città del Natale, sia diventata una delle maggiori attrazioni nazionali della stagione invernale - sottolinea Il Vice Presidente Leonardo Fabbroni nonchè Presidente del Comitato dell’Area Aretina - Per noi è un grande onore farne parte dall’inizio, averci creduto, investito. Ci sentiamo per questo motivo parte di questo progetto vincente – aggiunge - Nei tre fine settimana di dicembre i nostri artigiani dei settori alimentare, abbigliamento, artigianato artistico, oggettistica, vi aspettano in una vera e propria mostra mercato, dove potrete degustare e acquistare produzioni uniche ed esclusive". "Attraverso questa iniziativa, migliaia di turisti provenienti da tutta Italia avranno la possibilità di conoscere i nostri prodotti del territorio. E’ una occasione imperdibile per promuovere il nostro "made in" ed è per questo motivo che anche quest’anno sarà ricchissima l’offerta proposta dai nostri artigiani", sottolinea Fabbroni. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour, il Comune di Arezzo, Discover Arezzo e Biblioteca Città di Arezzo. Il chiostro sarà aperto dal venerdì al sabato: venerdì dalle 15 alle 21, giorni festivi sabato e domenica inclusi dalle 10 alle 22.