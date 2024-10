Gli aretini più seguiti che sbancano sui social

Arezzo sui social, e aretini pure. Negli anni sono cresciuti nei numeri e poi saliti alla ribalta personaggi e creator di ogni tipo. I contenuti protagonisti, come è tipico delle piattaforme social, sono i più disparati: dal viaggio al fashion fino alla cucina e al lifestyle, ce n’è un po’ per tutti i gusti.

A farla da padrona, stando ai numeri, c’è da Sansepolcro @nonnanatalina1935, che su Tik Tok incanta ben 3,6 milioni di utenti a colpi di video di cucina tradizionale. Piatti innovativi e colorati, invece, quelli dell’aretino Nicholas Bianchini, che uscito dall’undicesima edizione di Masterchef raccoglie quasi 10 mila follower su Instagram.

C’è poi @nico.saccocci, che vanta un profilo Tik Tok da oltre 1 milione di follower, nonché video che superano i 20mila. Campione pluripremiato di softair, vola sui social grazie a dei video dimostrativi di preparazione e pratica dello sport, mostrando attrezzature e procedure di vestizione apprezzatissime dai suoi seguaci e, stando ai numeri, facilmente virali.

Abbiamo poi, tra i nostri, una serie di influencer del fashion e del lifestyle, tra cui Annacarla Dall’Avo e Simona Carlucci, che ora pubblicano su profili diversi dopo l’avventura di @annacarlaesimona.

La categoria del fashion è ben ricca di pretendenti più o meno conosciuti, mentre è più rara quella dei "travel blogger", che promuovono programmi di viaggio, esperienze ed eventi sul territorio. Nella schiera dei toscani abbiamo, solo per citarne alcuni, @martaunavaligiadisogni, @maremmaniagiro e @itscamillamasini.

Aretinissima, invece,

@ele–wildvibes, che ogni fine settimana porta i suoi quasi 14mila follower in giro per Arezzo e provincia alla scoperta di boschi e sentieri per passeggiate e attività all’insegna della vita all’aria aperta. Tra le mete più gettonate ci sono l’ Abetone, il Casentino e il Pratomagno, catturati in video e fotografie che compongono un quadro dei più bei paesaggi del territorio. Non ha invece bisogno di presentazioni il seguitissimo Jovanotti, che ha oltre 2 milioni di seguaci su Instagram.