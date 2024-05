Gli amaranto ripartono con un autogol

Via Giovannini e Indiani in partenza. Erano Paolo&Paolo: la supercoppia che aveva riportato entusiasmo e risultati. Dalla serie D l’Arezzo è arrivato in due anni ai playoff di serie C. Sull’addio del direttore generale, in mancanza di chiarezza ufficiale, infuria il gossip sulle diatribe interne. Resta il fatto che la separazione da Giovannini arriva dopo la firma su un contratto decennale appena sette mesi fa. Rottura due volte spiazzante per chi, come me, crede che quella scelta fosse eccentrica nella durata ma sensata per dare continuità tecnica a due campionati di alto livello.

Il quinto anno della gestione Manzo, dopo tante scelte azzeccate, parte con un autogol. I direttori generali passano, l’Arezzo resta. C’è tutto il tempo per recuperare: non va sprecato.