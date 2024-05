Giuseppe Conte incontra la candidata dei Progressisti per San Giovanni Alice Vieri

Arezzo, 30 maggio 2024 – Al Teatro Niccolini di Firenze ha fatto tappa il Presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte per la campagna elettorale delle prossime elezioni europee. Tema centrale è stato quello della pace. Nell’occasione l'ex premier ha annunciato l’impegno che prenderanno i futuri parlamentari pentastellati per tutti i cinque anni, promuovendosi come costruttori di pace in ogni atto e votazione. Durante l’evento fiorentino il presidente si è soffermato a parlare con i candidati sindaci e candidati consiglieri comunali che erano presenti. "Insieme al coordinatore provinciale Tommaso Pierazzi, Giuseppe Conte ha voluto conoscere la più giovane candidata a sindaco della provincia di Arezzo, Alice Vieri candidata a San Giovanni Valdarno con la coalizione Progressisti per SanGiovanni e la giovanissima Lucrezia Maddaluini di appena 18 anni, candidata consigliera all’interno della coalizione per il movimento 5 stelle sempre a San Giovanni Valdarno". “Condivido e apprezzo l’attenzione del Presidente Giuseppe Conte sui giovani perché se si vuole costruire un futuro sostenibili e in pace lo si fa proprio ascoltando e pensando ai giovani", ha detto Alice Vieri. "Ascoltare il presidente Giuseppe Conte mentre ci raccontava i temi che saranno centrali in Europa nell’agenda politica del Movimento è stato un momento di crescita per tutti - ha aggiunto Pierazzi - Ho apprezzato tantissimo la sua attenzione ai nostri giovanissimi candidati a San Giovanni Valdarno.”