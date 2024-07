Giulierini guida. La passeggiata dentro la storia

"Cammino delle fonti romane: alla scoperta del fascino senza tempo". È questo il titolo dell’appuntamento organizzato oggi nella frazione di Ossaia. L’appuntamento è fissato alle ore 18 con partenza dalla casa di paese della frazione. A fare da cicerone nel viaggio, ci penserà l’archeologo Paolo Giulierini coadiuvato da Eleonora Sandrelli del Maec e dall’architetto Silvia Neri che saranno, eccezionalmente, i narratori storici del territorio. I visitatori saranno accompagnati in un percorso ricco di bellezza e di storia. Il piccolo borgo di Ossaia è, infatti, luogo di rinvenimento di una bellissima villa di epoca romana che fa parte del progetto diffuso del Maec Parco. In questi anni, grazie ad un lavoro congiunto di più attori, sono stati ripristinati gli antichi camminamenti che portano fino alla chiesa di Sepoltaglia coadiuvati da pannelli esplicativi. Quello proposto per oggi è un percorso ad anello di circa 5-6 km adatto a tutti in cui Viene consigliato un abbigliamento idoneo per una camminata.

Lungo il tragitto le guide esperte porteranno alla scoperta delle fonti di approvvigionamento d’acqua e delle storie affascinanti che le circondano. "Riprendiamo con entusiasmo la valorizzazione del Parco Archeologico di Cortona attraverso l’area della villa romana di Ossaia, toccata dal percorso di Annibale e vicina alla deliziosa chiesa di San Donato", commenta Paolo Giulierini. "Dopo le giornate di teatro al Sodo ora si punta al trekking". Al termine del percorso, al circolo di Ossaia i partecipanti gusteranno un’ apericena a base di prodotti locali.