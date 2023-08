Giro turistico a Cortona e selfie con i fan per la star di "Walking Dead"

Non c’è estate senza qualche vip in terra cortonese. Questa volta per le vie del centro storico ha fatto capolino un noto attore americano. Si tratta di Norman Reedus conosciuto ai più per il suo ruolo da protagonista della famosa serie americana The Walking Dead (il personaggio interpretato è quello di Daryl Dixon) che ha spopolato in tutto il mondo. La sua passeggiata, nonostante fossero confusi tra i tanti turisti in città non è passata inosservata. Sono stati numerosi, infatti, i fan che lo hanno riconosciuto e avvicinato. E lui, con il sorriso sulle labbra, non si è sottratto ad una stretta di mano e ad un selfie con tutti coloro che glielo anno chiesto. Reedus era in compagnia della moglie Diane Krueger, attrice e modella tedesca naturalizzata statunitense anche lei nota attrice che in molti ricorderanno per il suo ruolo in "Troy" di Wolfgang Petersen e "Bastardi senza gloria" di Quentin Tarantino. Con loro anche la figlia Nova. I due, a quanto si apprende, starebbero trascorrendo una piacevole vacanza in Italia, scegliendo la vicina Umbria come buen retiro.

Non ci sono conferme ma dovrebbero essere ospiti del Relais Castello di Reschio che si trova proprio al confine con Cortona. Avvistati e fotografati nei giorni scorsi ad Assisi e ancora ad Umbertide dove Reedus è stato notato mentre stava facendo alcuni acquisti in una nota cartoleria della città proprio per la figlia Nova. Cortona è stata un’altra immancabile tappa della loro vacanza dove avrebbero trascorso quasi un’intera giornata. Cortona si conferma così meta indiscussa del turismo in Toscana e anche immancabile tappa di vip. Sir Antony Hokpins e Robert Downey Jr sono solo gli ultimi della lista colpiti dalle bellezze artistiche della città, insieme a Adam Clayton bassista della storica band rock U2, Billie Joe Armstrong, cantautore, musicista e frontman dei Green Day e molti altra tra cui George Clooney e la moglie Amal Alamuddin che avevano fatto capolino a Cortona, ma solo per una serata romantica lontana dai paparazzi tornando in un luogo a loro particolarmente caro: il Relais il Falconiere.

Laura Lucente