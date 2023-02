Giovanni Scifoni porta in scena il suo "Santo Piacere" al Dovizi

Questa sera venerdì 17 febbraio alle ore 21 al Teatro Dovizi di Bibbiena va in scena "Santo Piacere – Dio è contento quando godo" , prodotto da Oti - Officine del Teatro Italiano, per la regia di Vincenzo Incenzo, scritto e interpretato da Giovanni Scifoni.

Anima e corpo sono in guerra da sempre, alla ricerca di una agognata indipendenza. Come in tutte le guerre, nel tempo mutano le strategie e i rapporti di forza. Ma noi, credenti, bigotti o atei incalliti, continuiamo ad inciampare nelle nostre mutande, tra dubbi e desideri. Giovanni Scifoni ha un piano: porre fine all’eterno conflitto tra Fede e Godimento e fare luce su una verità definitiva e catartica, dove il corpo finalmente abbracciare l’amore più puro, in grazia di Dio. Sequestra così il pubblico e lo pone al centro di un esperimento unico e irresistibile, avventurandosi tra vizi, ragioni e sentimenti della fauna umana, oscillando come un esilarante pendolo tra gli estremi del sesso e della Fede.

In un flusso di coscienza tempestoso e irresistibile, alto e comico al contempo, Scifoni fa rimbalzare Papi e martiri, santi e filosofi, scimmioni primitivi e cardinali futuribili, anni ’80 e Medioevo, dribblando continuamente la tentazione di un meraviglioso corpo femminile che incombe sulla scena a intervalli regolari per saggiare l’effettiva disintossicazione da sesso del pubblico.

Liberandosi di pregiudizi, luoghi comuni e vestiti, Scifoni trascina il pubblico tra risate e commozione.

La Stagione Teatrale al Teatro Dovizi di Bibbiena curata da Fondazione Toscana Spettacolo e Nata Teatro, con il sostegno del Comune di Bibbiena prosegue poi giovedì 9 marzo alle ore 21, in scena "Beati i perseguitati a causa della giustizia perché di essi è il regno dei cieli - Dialogo tra Gesù Nazareno e Pinocchio incarcerati", atto unico per baracca e burattini di Gigio Brunello, regia Gyula Molnàr, uno spettacolo di teatro di figura per adulti.