Giovane operaio si fa male nell’azienda di Soci. Lavorava a un macchinario: indagine sulle cause

BIBBIENA

Incidente sul lavoro, nella prima mattinata di ieri, all’interno di una ditta in Casentino. L’episodio è avvenuto in località San Marco, dove poco dopo le 10.30 i mezzi e il personale dell’emergenza urgenza, sono stati allertati per prestare soccorso ad un operaio di 34 anni rimasto ferito, durante il turno, mentre stava lavorando davanti ad un macchinario.

Il giovane è stato trasportato dai sanitari in codice giallo, al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Secondo quanto appreso , l’uomo non avrebbe riportato ferite particolarmente gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto la Misericordia di Bibbiena, con infermiere a bordo e carabinieri della stazione di Bibbiena per ricostruire la dinamica dell’incidente. E’ stato attivato il personale della Prevenzione Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll) della Asl Toscana Sud est.

Lo scorso anno, nel primo semestre del 2023, in Toscana sono stati denunciati 30.922 infortuni sul lavoro, con un calo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente del 15,4 per cento: nel 2022 erano stati infatti 36.540. Questi dati sottolineano, come il fenomeno costituisce tuttora un problema irrisolto, nonostante i tentativi di miglioramento di una disciplina prevenzionistica in ambito lavorativo.

Sara D’Alessandro