Giostra, le piazze si vestono a festa. Dalla Corrida alla cena al contrario, tutti gli eventi della settimana clou

Arezzo, 19 agosto 2023 - Acqua o fuoco? La domanda, un po’ scaramantica, accompagna le ultime fasi della Giostra, quelle decisive, nelle cucine dei quartieri. Nessun gioco, nessuna ricerca ma semplicemente la metafora di vittoria o sconfitta. L’acqua serve per la pastasciutta che di solito viene offerta ai quartieristi in festa per la vittoria, il fuoco per una serata normale di normale pizzeria che coincide però con la sconfitta.

Cambia solo il finale ma le settimane del quartierista si confermano centrali nella vita dei quartieri e come ogni anno avranno conferme e novità.

Quella più importante è l’inaugurazione del nuovo ristorante di Porta Crucifera che si affaccia sullo slargo di Colcitrone e che avverrà giovedì 24 agosto con un’apertura rossoverde in ritardo rispetto a quella degli altri quartieri che già da mercoledì aprono le porte ai loro soci. Il ristorante prende il posto di alcuni locali che si sono succeduti nel tempo prima di chiudere. Da segnalare a Colcitrone anche il dibattito tra i maestri d’arme domenica 27 alle 21, la Corrida martedì 29, la cena del maccherone mercoledì 30 e il ventesimo anniversario del Leccio Party venerdì 1° settembre. Punta sull’inversione dei piatti la settimana di Porta del Foro con la decima edizione della cena al contrario che come al solito farà numeri impressionanti. L’apertura è dedicata ai 100 anni dell’Arezzo calcio con una cena-evento, poi il Saracino con i carrelli mercoledì 30 e la cena a km 0 con Campagna Amica lunedì 28. A Porta Sant’Andrea si punta molto sulla musica (apertura il 23 con il tributo a Ligabue, Negrita e Vasco Rossi) ma anche sul revival con la proiezione della Giostra vinta il 6 settembre 2015 alla presenza di Enrico Vedovini e Stefano Cherici domenica 27 agosto, il giorno dopo lunedì 28 c’è il Cantagiostra e venerdì 25 agosto Euphoria cena spettacolo su prenotazione. Porta Santo Spirito parte il 23 agosto con l’offerta del cero a Sant’Antonio Abate, il giorno seguente, giovedì 24 la serata dedicata al centenario dell’Arezzo mentre il venerdì 25 è la notte più attesa dei Bastioni, quella del Full Moon Party, martedì 29 una serata dedicata allo sport con la Corsa del Bamba e il tennis per i più piccoli.