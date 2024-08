Giostra, domenica l’estrazione delle carriere: modifiche al traffico e alla sosta

Arezzo, 21 agosto 2024 – Domenica 25 agosto in occasione della cerimonia dell’estrazione delle carriere della Giostra del Saracino sono previste le seguenti modifiche alla sosta e al traffico: - dalle ore 07:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di sosta con rimozione dei veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga, in entrambi i lati, di via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo), piazza San Francesco, via Cesalpino, via Ricasoli (tratto compreso tra piazza della Libertà e piazza Madonna del Conforto);

- dalle ore 09:00 alle ore 13:00 è istituito il divieto di transito di tutti i veicoli in via G. Monaco (nel tratto compreso tra via Garibaldi e piazza San Francesco), piazza San Francesco, via Cavour (tratto compreso tra piazza San Francesco e via Isidoro del Lungo); piazza della Libertà, via dell'Orto, via Ricasoli (tratto compreso tra piazza L. Landucci e viale B. Buozzi).

La circolazione nelle strade limitrofe subisce pertanto le seguenti modifiche: è invertito il senso di marcia nel tratto di via Cesalpino compreso tra via Montetini e via degli Albergotti (i veicoli che percorrono tale tratto nonché quelli che transitano in via Cesalpino dalla direzione opposta giunti all'altezza di via degli Albergotti hanno l'obbligo di immettersi in quest'ultima); in via Cesalpino è interrotta la circolazione il tempo strettamente necessario per consentire il passaggio dei figuranti; i veicoli provenienti dalle direzioni piazza San Domenico/via Sassoverde e da piazza del Murello giunti all'altezza dell'intersezione con via Ricasoli, devono seguire le direzioni indicate dai segnali d'obbligo posti in loco.

In viale B. Buozzi la circolazione è così disciplinata: nel tratto compreso tra via Ricasoli e via dei Palagi è istituito il senso unico di circolazione veicolare in direzione di via A. da Sangallo; è vietato l'accesso dei veicoli provenienti da via A. da Sangallo/via Gamurrini in direzione di via Ricasoli eccetto gli utenti che si devono recare presso gli uffici della società Arezzo Multiservizi fino a vicolo delle Terme, quelli adibiti al trasporto dei cavalli dei quartieri, nonché dei residenti e dei fruitori degli accessi laterali in loco e nelle strade a monte di via Garibaldi fino a via dei Palagi.

Questi ultimi, giunti all'intersezione con via dei Palagi, hanno l'obbligo di svoltare a sinistra. Infine è consentita la sosta e la circolazione dei veicoli utilizzati per il trasporto dei cavalli nel viale di accesso alla Fortezza Medicea, ubicato in viale B. Buozzi, a lato della “Casina del Prato”.