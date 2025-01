Giornate Porte Aperte all'Isis Valdarno

Arezzo, 09 gennaio 2025 – L'Isis Valdarno di San Giovanni apre le sue porte nelle date dell'11, 18 e 19 gennaio 2025, con gli ultimi Open Days dedicati alla presentazione dell'anno scolastico 2025-2026. Ad accogliere i visitatori ci sarà la Dirigente Scolastica, insieme al personale docente e agli studenti tutor, pronti a illustrare le tante opportunità formative offerte dall'Istituto, a rispondere alle domande delle famiglie e a guidare i ragazzi verso una scelta consapevole e informata. Durante gli Open Days sarà possibile esplorare gli spazi innovativi dell'Istituto, dai laboratori hi-tech alle aule specialistiche, scoprendo come l'Isis Valdarno trasforma la teoria in pratica. Durante gli Open Days, le famiglie potranno visitare gli spazi innovativi dell'Istituto, tra cui i laboratori hi-tech e le aule specialistiche, dove la teoria si trasforma in azione. Sarà possibile assistere a dimostrazioni pratiche delle attività che caratterizzano i vari indirizzi, con la possibilità di dialogare direttamente con i docenti e gli studenti già iscritti, che racconteranno la loro esperienza all'interno dell'ISIS Valdarno.

Gli Open Days saranno inoltre un'occasione per approfondire le molteplici attività proposte dall'Istituto, come i Percorsi Trasversali per le Competenze e l'Orientamento (PCTO), che mettono gli studenti in contatto diretto con il mondo delle imprese, e le numerose iniziative di internazionalizzazione, tra cui viaggi studio e gemellaggi. Oltre agli Open Days, l'istituto organizza lezioni aperte nei laboratori, pensate per gli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado. Queste attività consentono ai ragazzi di immergersi nelle discipline caratterizzanti i vari indirizzi di studio, entrando così in contatto diretto con il metodo didattico dell'Istituto e vivendo un'esperienza concreta che li aiuterà ad orientarsi meglio nella scelta del loro futuro percorso scolastico. Per partecipare alle lezioni aperte è necessario prenotarsi attraverso il modulo online disponibile sul sito dell'Isis Valdarno. La scuola invierà poi una e-mail di conferma con tutti i dettagli relativi all'appuntamento. All'interno del plesso ci sono laboratori innovativi: spazi all'avanguardia dove gli studenti possono sperimentare e mettere in pratica ciò che apprendono in aula. Previsti anche percorsi che consentono di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e con le aziende del territorio.