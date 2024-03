Giornate Fai. Porte aperte nei Palazzi storici

Tornano sabato 23 e domenica 24 marzo le Giornate Fai di Primavera, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia con visite a contributo libero in 750 luoghi speciali in 400 città, dai grandi capoluoghi ai piccoli comuni. La trentaduesima edizione si conferma uno degli eventi più importanti e significativi per conoscere il patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Ad Arezzo accompagnati dagli Apprendisti Ciceroni, il percorso inedito nel centro storico indaga il tema dei Palazzi Storici al servizio dei cittadini: saranno visitabili il Palazzo delle Poste, l’Archivio di Stato e la Biblioteca Comunale. "Scopriremo il Palazzo delle Poste, edificio imponente e rappresentativo sito in via Guido Monaco. Ne ammireremo l’esterno, compresa la facciata con il suo fregio centrale in piastrelle di ceramica rossa, recante la scritta cubitale “Poste e Telegrafi”, e l’interno, con i suoi saloni decorati gusto Liberty. Ammireremo Palazzo Pretorio, lungo via dei Pileati, che dal 1959 ospita la Biblioteca “Città di Arezzo”: gli stemmi dei vari commissari che decorano la scenografica facciata ci ricordano che dal 1290 il Palazzo era sede del Capitano di Giustizia. Non mancherà di stupirci Palazzo Camaiani Albergotti, sede attuale dell’Archivio di Stato, in piazza del Commissario". I visitatori saranno accompagnati dagli studenti del Liceo Classico Petrarca di Arezzo e del Liceo Artistico Benedetto Varchi di Montevarchi, giovani guide preparate con la necessaria formazione dai loro Professori e del Fai stesso, che li ha nominati “Apprendisti Ciceroni”. Sabato 23 marzo: dalle 15 fino alle 17 (ultimo ingresso ore 17), visite guidate ogni 30 minuti. Domenica 24: dalle 10 fino alle 12:30, e dalle15 alle 17 (ultimo ingresso ore 17), visite guidate ogni 30 minuti. Il punto di ritrovo per la visita è in Piazza Grande, sotto le Logge del Vasari. A Lucignano sarà aperto il restaurato Chiostro della Chiesa di San Francesco. Aperte anche le Fortezze Medicee. Sabato dalle 15 alle 17, e domenica dalle 10 alle 17, ultimo ingresso ore 17. Ai partecipanti verrà suggerito un contributo libero a partire da 5 euro.