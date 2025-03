Giornate Fai a San Giovanni. Musei e chiese aperte. Studenti faranno da guide

Per la prima volta, le giornate FAI di Primavera faranno tappa a San Giovanni, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire le ricchezze artistiche e culturali della città del Marzocco. L’appuntamento è per questo sabato 22 e domenica 23, nell’ambito della 33esima edizione dell’iniziativa promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano, che quest’anno coinvolgerà ben 750 luoghi speciali in 400 città italiane. L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con la delegazione FAI di Arezzo e provincia, sarà arricchito dal prezioso contributo degli studenti dell’Isis Valdarno, che guideranno i visitatori in un piacevole viaggio attraverso cinque luoghi simbolo della città: Palazzo d’Arnolfo con il Museo delle Terre Nuove, il Museo della Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Basilica di Santa Maria delle Grazie, la Chiesa della Santissima Annunziata e Casa Masaccio Centro per l’Arte Contemporanea: "Siamo orgogliosi che il FAI abbia scelto San Giovanni Valdarno per questa importante manifestazione – ha dichiarato il sindaco Valentina Vadi –. Ci aspettiamo una grande affluenza di visitatori, desiderosi di scoprire i nostri tesori artistici. Ringrazio gli studenti dell’Isis Valdarno, che accompagneranno i visitatori come guide, e la dirigente scolastica Lucia Bacci per l’impegno nella formazione dei ragazzi. Un grazie va anche al FAI, agli uffici comunali e al personale dei musei che hanno reso possibile questo evento". Sempre sabato, ma alle 16.30, sarà inoltre inaugurato il nuovo punto di accoglienza del museo Casa Masaccio, realizzato grazie ai fondi PNRR destinati all’abbattimento delle barriere architettoniche e sensoriali.

Lo spazio, situato accanto all’ingresso del museo, è stato pensato per migliorare l’esperienza di visita, offrendo un’accoglienza più accessibile e completa. I visitatori saranno guidati dagli studenti delle classi seconda e terza dell’indirizzo turistico dell’Isis Valdarno, che, preparati dalla professoressa Liliana Elisabetta Fornasari, accompagneranno il pubblico nelle visite. "Per i nostri ragazzi – ha spiegato la dirigente scolastica Lucia Bacci – sarà un’importante esperienza formativa e una preziosa opportunità per confrontarsi con la storia dell’arte e con il pubblico". Sabato i tour partiranno alle 16 (ultimo ingresso alle 18), mentre domenica le visite si svolgeranno al mattino dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 14 alle 18. I musei civici resteranno aperti in orario continuato dalle 10 alle 20(solo la domenica), mentre il Museo della Basilica sarà visitabile dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19. L’ingresso sarà gratuito per gli ospiti FAI mentre sarà applicata la tariffa ridotta per i turisti. Altri eventi collaterali arricchiranno il weekend.