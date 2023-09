Giornata mondiale per la sicurezza del paziente, anche la Asl alla sede Oms di Ginevra

Arezzo, 15 settembre 2023 – In data 12 e 13 settembre si è tenuta, presso la sede OMS di Ginevra, la Conferenza Globale intitolata “Engaging patients for patient safety”. Ha partecipato, in qualità di delegato dell’Azienda USL Toscana Sud Est e del Centro Gestione Rischio Clinico della Regione Toscana, il Dott. Federico Manetti, afferente presso la UOC Medicina Legale di Arezzo diretta dal Prof. Pasquale Macrì.

L’incontro, organizzato in vista della Giornata Mondiale della Sicurezza del Paziente 2023 che si terrà il prossimo 17 settembre, ha avuto come tema centrale di discussione il coinvolgimento dei pazienti, dei familiari, dei caregivers e della comunità al fine di favorire l’erogazione di cure più sicure.

Nel corso degli ultimi anni, infatti, l’OMS ha rivolto particolare attenzione nei confronti del coinvolgimento attivo dei pazienti nell’implementazione della sicurezza delle cure, al punto da includere tale tematica tra i sette obiettivi strategici del Global Patient Safety Action Plan 2021-2030.

Durante i lavori si sono confrontati sulle tematiche proposte esperti del settore, organizzazioni internazionali e rappresentanze dei pazienti, al fine di fornire linee di indirizzo realmente centrate sulle necessità degli assistiti, per l’erogazione di cure pianificate non più soltanto “per il paziente”, ma “con il paziente”.