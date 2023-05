Giornata Internazionale contro l'omo-bi-lesbo-transfobia: iniziativa al circolo Aurora

Arezzo, 16 maggio 2023 – In occasione della Giornata Internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia 2023, che si celebra ogni 17 Maggio, il comitato Arcigay Arezzo "Chimera Arcobaleno" in collaborazione con il circolo culturale Arci Aurora presentano l'iniziativa "COME TOGETHER": una serata di video-messaggi, materiale informativo e azioni di sensibilizzazione che partirà dalle ore 19:30 in poi con un apericena.

Sarà esposta una grande bandiera arcobaleno su piazza Sant'Agostino, simbolo di orgoglio ma anche di sostegno alle persone gay, lesbiche, bisex, trans, intersex e asessuali che non devono più nascondersi, vergognarsi o temere di essere vittime dell'odio omobitransfobico.

L'associazione Arcigay nazionale ha inoltre prodotto una campagna di sensibilizzazione CANCELLA L'ODIO, NON LE PERSONE: l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia, la afobia, la intersexfobia sono manifestazioni di violenza e forme di discriminazione e di bullismo nei confronti delle persone gay, lesbiche, bisessuali (bi+), trans*, asessuali e intersex.

L’Italia è rimasto uno dei pochi Paesi in Europa a non avere una legge di contrasto alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere.