Domani una giornata gratuita di screening in Casentino per la prevenzione dell’epatite C. La Misericordia di Bibbiena e quella di Pratovecchio hanno aderito alla campagna TestiamoCi promossa dalla Regione e saranno a disposizione dei cittadini tra i 35 e i 55 anni per effettuare un test finalizzato ad individuare precocemente questa pericolosa infezione. L’appuntamento è in programma dalle 9 alle 12 a Pratovecchio nella sede della Misericordia in Piazza Paolo Uccello e dalle 15 alle 23 a Bibbiena stazione in un ambulatorio mobile allestito in Piazza Sacconi. I cittadini potranno presentarsi senza prenotazione, muniti del codice fiscale e di un indirizzo mail a cui verrà inviato il risultato dell’esame.